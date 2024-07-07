黑的老蘭橫行 3個月僅拘1人 撞正放蛇當𢱑痕

劏客拒載招搖 日均只發5告票 「黑的」問題嚴重，既影響市民出行又拖累本港旅遊形象。執法部門昨公布自今年4月5日起，為期3個月的「蘭桂坊的士大使計劃」，指行動中發出逾450張定額罰款告票，並拘捕一人，平均一日只發出5張告票。上述執法情況，與交通諮詢委員會轄下的交通投訴組上月底公布，今年首季有近3,000宗的士服務投訴，惟當中逾650宗轉介給執法部門的個案，僅17宗投訴遭票控，檢控率低至3%相若。就違規執法率偏低一事，有的士業界人士認為，當局應針對部分嚴重違規行為加強處罰，如「黑的」濫收數倍車資可考慮將判罰加至可即時入獄，以儆效尤。

執法部門自4月5日起在蘭桂坊試行「蘭桂坊的士大使計劃」，以打擊的士濫收車資等不法情況，3個月過去，部門指的士在蘭桂坊一帶涉冚旗兜客情況明顯減少，對比今年第一季，第二季在蘭桂坊一帶與的士相關的投訴大幅減少45%。鑑於計劃成效顯著，決定與的士業議會合作，延續「蘭桂坊的士大使計劃」，希望讓更多旅客及本地乘客受惠，進一步打擊濫收車資或拒載等非法行為。

轉介執法部門 檢控率僅3% 「黑的」問題猖獗，執法部門通常會以「放蛇」、設置路障檢查等方式處理，但始終無法杜絕行內不法行為。今年首季，本港有關的士服務的投訴個案有2,820宗，雖然較對上一季微跌2.4%，卻比去年同季急升13.9%；而在656宗轉介給執法部門的個案中，僅17宗投訴個案被票控，檢控率僅3%。首季投訴中，涉及的士司機違規行為的個案有2,746宗，當中以司機拒載佔最多，達665宗；其次是駕駛行為不當，有583宗；不使用最直接可行之路線排第三，有531宗；舉止無禮和不守規矩有447宗，而濫收車資則有380宗。另有74宗個案主要是有關的士引致交通阻塞等狀況。

杜絕亂象 業界促重罰判監 香港的士小巴商總會理事長周國強認為，杜絕行業亂象要用重典，對於過分行為，例如干擾咪錶、濫收大量車資等，當局宜重罰，「原本50蚊（車資）收52蚊，可能因為塞車；如果50蚊（車資）收200蚊，擺明就係『黑的』，要判坐監。」他提到，早前有兩名的士司機因濫收車資最多達4倍，被判即時入獄一至兩個月，並須停牌及罰款，形容判案後普遍司機的禮貌「好咗」。他促請當局加強執法，避免部分司機有樣學樣，令業界蒙羞。

另外，的士司機違例記分制將於9月22日起生效，周國強預料實施後，的士服務的投訴數字「一定會減少」。他又提到，現時全港約有1.8萬輛的士，約有數千輛的士提供網約服務，日後的士車隊牌照實施後，料再有5,000架的士提供網約服務，加上車內安裝導航、閉路電視等，有望減少拒載、司機與乘客爭拗等情況出現。

的士大使協助遊客乘搭的士。 執法人員近3個月在蘭桂坊共發出逾450張定額罰款告票及拘捕一人。 有關的士服務投訴及建議的分類