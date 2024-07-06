笑看天下：勢頭勁或助特朗普勝選

拜登喺總統選舉首場電視辯論表現欠佳，備受各方要求退選壓力。《紐約時報》引述消息報道，拜登事後向盟友表示，他心知如果未來數天無法讓公眾相信佢準備好連任，咁可能無法挽救其民主黨總統候選人資格，或暗示正考慮是否繼續競選。此外，民主黨國會議員將於下周二開會，被視為拜登能否獲黨友議員支持指標。然而，81歲的拜登矢言會繼續參選，白宮發言人亦表示，目前拜登退選嘅機會率係「零」。正如老朽所說，拜登已成「過河卒」，勇字掛心口，只可向前進！

美媒日前公開一段影片，片中特朗普私下形容拜登係「一堆破爛的垃圾」，又指拜登會退選，意味由副總統賀錦麗頂上。然而賀錦麗冇乜政績，有金主質疑佢若成為首名有色人種女性總統候選人，最終勝選成疑。事實上，距離11月大選剩下不足4個月，陣前「易帥」，恐怕亦難敵勢頭正盛嘅特朗普。

客觀分析，拜登嘅健康惹人關注，尤其佢不尋常嘅舉止並非偶然而係經常性。電視辯論後嘅最新民調顯示，拜登與特朗普的全國支持差距擴大至43%對49%，支持拜登繼續競選嘅民主黨人僅得48%。特朗普勢頭強勁，不是嗎？2021年1月6日發生嘅國會山莊暴亂，佢被司法部起訴，特朗普以總統有豁免權入稟試圖駁回案件，今年2月佢上訴至聯邦最高法院，日前裁決確認佢喺行使公職時擁有免被起訴嘅權利。換言之，裁決令特朗普喺大選前可放下國會山莊暴亂嘅政治包袱，無疑加大佢再次入主白宮嘅勝算。

海明威說過，世界會將所有人粉碎，但總有人在傷痛中更加堅強。一向有打不死精神嘅特朗普，是「在傷痛中更加堅強」、美國人熟悉的魔鬼嗎？