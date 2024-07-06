橫眉冷看：中國又一個世界第一

中國高鐵、電動車、無人機的技術都領先全球，很多反華者覺得不是味兒，就嘗試以別的東西說事。他們指出，未來是生成式人工智能（AI）的世界，其他領域成績再好也沒用，西方國家單此一項，便足以扳回失地。美國政府恐怕也曾作如是想，故全力限制對華出口AI晶片，試圖讓西方永遠保持領先地位。

不過，聯合國知識產權機構剛公布，由2014年至2023年，全球各國生成式人工智能專利的申請數目，以中國所佔的數量最多，達到38,200項；美國排名第二，有6,300項。接下來，依次為南韓4,155項，日本3,400項，印度1,350項。以排名頭10位的國家計算，由第二到第10位加起來，專利數量也比不上排名第一的中國。中國生成式AI的專利數量，比美國多出5倍以上，老美卯足勁要對付中國，但愈是壓制，對方反倒勢頭愈勁，甚麼叫枉作小人，此之謂也。2018年，美國前總統特朗普開始對華掀起貿易戰，圍堵中國的戰略亦正式啟動。然而點檢下來，中國生成式AI的研究成績，卻能不斷突破高峰，據美國芝加哥大學一份報告顯示，全球前20%的優秀研究人員，有47%是來自中國。

老美終日叨唸，說擔心中國人會竊取他們的科學研究成果，但事實擺在眼前，生成式AI堪稱是全球最先進的科學領域，在這個領域上，中國卻是獨領風騷，對手跟在後頭，幾乎連車尾燈也瞧不見。按道理，該是中國擔心別人來竊取技術才對，天底下哪有巨鯨幫、海沙派的人，會害怕少林高僧來盜取自家的武功秘笈？

正如美國微軟創辦人蓋茨所說，愈是打壓，愈會激發中國研究人員的創意，美國最終只會自食惡果。