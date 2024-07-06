強詞有理：美飲鴆止渴

許多人會納悶，美國經濟已有明顯轉弱的迹象，GDP充滿水分，零售銷售放緩，非農就業數據遜於預期，通脹也已從高位大幅回落，為何聯儲局依然堅持不減息？其實答案很簡單，非不為也，實不敢也。聯儲局正陷於顧慮重重、進退兩難的處境，優先考慮的已不是經濟因素，而是政治因素，11月總統大選前絕對不敢輕舉妄動，只能繼續咬牙死撐，直至撐無可撐。

眾所周知，聯儲局維持高息的目的，無非為了支持美元匯率，以及增加美債吸引力，一旦減息，除了美元強勢隨時不保，美債也可能遭受拋售，這才是老美的噩夢，等於徹底斷送拜登爭取連任的希望，聯儲局豈敢冒這個險？但問題是，一再延後減息始終不是辦法，正如飲鴆止渴一樣，換來的可能是美國經濟硬着陸，到頭來未必可以保住美元強勢，反而會加速全球去美元化。

別以為這是危言聳聽，須知天下苦美元久矣，老美利用美元霸權收割全球，且動不動就揮舞制裁大棒，早已引起國際社會普遍不滿，愈來愈多國家採用非美元貨幣結算貿易，連中東部分石油交易也改用人民幣或其他貨幣，這是大勢所趨，不會因為聯儲局維持高息而有所改變。過去美國往往可以通過加息或減息輕易收割其他國家，現在卻漸漸不靈，就是這個緣故。

有些人一直在吹噓美元的實力和地位，彷彿沒有美元地球就不會轉動，世界就無法運行。是嗎？俄羅斯被踢出美元圈子，照樣可以和其他國家維持貿易往來，經濟不但沒有崩潰，反而持續增長，增幅甚至比美歐更大。俄羅斯和中國的貿易直接採用本幣結算後，發現許多商品的價格比以前更便宜，為甚麼？就是因為不必再被美元從中賺取差價。同樣道理，其他國家和中國的貿易採用本幣結算，也可以節省不少金錢，畢竟中國是全球最大生產商，購買中國商品大可直接使用人民幣，為何一定要用美元？

近年美國千方百計推動脫鈎，企圖打亂中國產業鏈和供應鏈，結果中國產品依然行銷全世界，出口依然暢旺。有些國家例如越南和墨西哥等，甚至將購自中國的產品稍為改頭換面，便轉賣給美國和歐洲，從中賺取差價。有人說，這個遊戲玩到最後，也許只剩美國自己堅持使用美元。這種說法可能有點誇張，但世事難料，將來的事誰說得準？