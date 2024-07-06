坦言集：英國大選

一如眾望，英國大選的結果是執政保守黨大敗下台。按國會議席，工黨獲絕對多數，但保守黨若計算從保守黨脫離的英國改革黨，得票還是比工黨稍多。

保守黨大敗，一是內鬥，票數分散；二是英國選舉的單議席制。大選反映英國的民意沒有巨大轉變，還是傾向建制，不願大變。工黨應可看到，不會勝利沖昏頭腦，在政策上有過度變更。

也因此，除非工黨要趁機進行改革，否則的話，政策的變化仍然有限，將更着重經濟增長，可與保守黨的政治化經濟取向有所不同。但以經濟增長作目標，而不是以社會改革、制度改革為主，與保守黨差別只是具體政策措施不同，着力處有異。大的方向不會有巨大的變更，還是第三條道路的工黨的中間偏右政策。這條道路以往救不了經濟，今天亦然。英國經濟問題積累已久，不作大手術，經濟是否可能有起色？尤其是維持脫歐，這方面的損失無法彌補。

在脫歐之前，英國與中國有良好的合作關係，2015年還有「全球全面戰略夥伴關係」，為中英關係的「黃金時代」。可惜英國跟從美國，開始對華採取敵對的態度。現在保守黨下台，工黨影子外交部長在大選前表示，要盡快調整對華政策。

按照現在的國際形勢，工黨新政府上台，對華政策會因為經濟的考慮，去除美國要求的脫鈎斷鏈、排斥中國的立場。特別是在歐盟與中國因美國唆擺開始貿易戰，英國可趁機與中國和好，取代歐盟與中國的貿易關係，以此重振英國經濟。這將會獲英國金融、貿易界的支持與響應。它們早已如此，只是受美國和保守黨政權壓制。

至於外交與軍事，英國是不可能擺脫美國的控制，支援烏克蘭是必然的，只會增加軍援。這也有助英國餘下的軍工復興，亦可滿足英國的大國心態。援烏是大原則，工黨還是反共，反映其偏右傾向，也同樣會反俄，與俄羅斯為敵。對華外交會否改善，端視新政府首相會否訪華示好？香港問題可以擱置，但在印太地區，與美國的四角聯盟也是擺脫不了。中國會否希望藉英國大選換政府，一如澳洲的例子來拉攏新政府，修改英國的反華立場？可能要看工黨調整對華政策的幅度如何。無論如何，英國工黨政府應不會執着於香港問題而與中國交惡。