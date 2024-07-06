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吊臂車掟彎 跌出大鐵架
貨車吊起墮地鐵架。
【本報訊】昨日上午10時許，一輛運載大型鐵架的中型吊臂車，沿秀茂坪安健道右轉入安秀道期間，車上多個鐵架懷疑擺放不穩跌出車外，慶幸沒有波及其他車輛及途人，姓周（69歲）司機驚悉事故，慌忙停車及報案求助。執法人員接報趕至，隨即封鎖現場，司機其後把飛墮地上鐵架慢慢吊回車上，然後繼續行程。
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