抱嬰婦遭刀漢推入屋 脫褲摸私處

【本報訊】昨日下午4時許，執法部門接獲報案，報案人指接獲居於葵涌荔景邨的26歲女兒電話，期間她大叫救命後，電話便告斷線。執法人員接報趕至，經初步調查後，把案件列作「嚴重入屋犯法」，並且拘捕一名懷疑涉案的姓梁（66歲）男子，他報稱受傷，需由救護車送院治理。

藉詞餵奶 致電家人求救 據了解，案中女事主當時手抱嬰兒，在返回荔景邨風景樓單位時，遭一名陌生男子持刀挾持並推入屋，男子強行脫去女事主外褲，並且用手觸摸其私處。期間，女事主藉詞「餵奶」一度入房，並暗中致電家人求救，而居於附近的家人，在電話中聽聞另一端有不尋常聲音，遂慌忙報案求助。女事主的50歲母親及一名51歲男親友趕至案發單位，並與該陌生男子發生糾纏，他們俱被人用手襲擊受傷。

執法人員接報趕至時，疑犯、女事主、女事主母親及男親友同告受傷，全部需要送院治理，人員在現場檢獲一把約10厘米長的𠝹刀，懷疑與案件有關。執法人員正跟進事件，消息指，女事主與疑犯並不認識，至於疑犯是否埋伏或曾經跟蹤女事主則有待調查。

有居於案發單位附近的鄰居表示，昨日下午4時10分，起床後未夠10分鐘已聽聞屋外傳來男女爭吵聲，懷疑有一陌生男子進入涉事單位，並聽聞一名女子質問對方：「你做乜入我間屋？嘈醒我個女！」未幾執法人員及保安員趕至，期間有人問是否找到一把𠝹刀，他以為有人持刀入屋行劫。該鄰居又表示，案發單位住有一家三口，包括一對夫婦及一名孩子，相信婦人是原戶主的孫女。