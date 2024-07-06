商場擄童案 內地女重組案情 嬰兒車運參塞篋

鎖手銬腰纏鐵鏈 押返將軍澳 本周三（3日）下午，一名3歲男童在將軍澳廣場遭歹徒抱走綁架，家人遭勒索66萬泰達幣（USDT）（拆合約514萬港元）贖金，執法人員翌日拘捕兩名中港女疑犯。其中，持雙程證的內地女疑犯，昨日被押返將軍澳廣場重組案情，人員攜備嬰兒車、行李箱及人形公仔，模擬男童被擄走及放上嬰兒車運離商場，再被放進行李箱運走收藏的經過，女疑犯透過翻譯講述過程。重組案情持續約一個半小時，女疑犯隨即被押走扣查。

昨日上午約11時半，人員押解一名穿黑色短褲及深灰色T恤、腳踢拖鞋，以及腰纏鐵鏈、雙手被鎖上手銬的女疑犯，抵達將軍澳廣場重組案情。據了解，該名女疑犯相信是被捕的38歲內地女子，人員同時攜備行李箱、嬰兒車及模擬是男童的人形公仔到場，過程中女疑犯透過翻譯人員，向調查人員講述案發經過，人員全程以攝錄機拍攝。

翻譯講述經過 歷時個半鐘 女疑犯首先在將軍澳廣場地下，乘搭扶手電梯前往二樓，在一間連鎖食品店前停下，人員取出人形公仔模擬男童在上址被擄走，然後女疑犯再往下一層經廣場出口離去。人員在廣場外一個消防通道出口，把一輛嬰兒車交給女疑犯，她即在上址模擬帶走男童的情節。其後，女疑犯由七人車載至唐明街公園，相信是以嬰兒車運載男童至上址公園，此時人員取出行李箱，把人形公仔放入行李箱內，然後女疑犯推着嬰兒車至一樹蔭處繼續講述案情。至下午近1時，重組案情結束，女疑犯被押上車離去。

西貢區議員方國珊昨日在電台節目表示，將軍澳區的特色是由商場及天橋連接，商場內大約每10米便有閉路電視，對破案有效益。她又指，部分公用地方樓梯或轉角位仍未安裝，當局計劃在全港18區加裝閉路電視，將軍澳區要在第4季始加裝是太遲，希望當局加快落實。

另外，教聯會副主席、幼稚園校長林翠玲在同一電台節目稱，在幼稚園有教小朋友切勿隨便與陌生人接觸，遇到可疑情況要大叫求救。她亦建議家長視線不要離開小朋友，帶他們到公園玩時，不要只顧自己玩手機。