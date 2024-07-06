電影廠景有望重置寨城公園

【本報訊】政府早前指會重置電影《九龍城寨之圍城》廠景作景點，文化體育及旅遊局表示正與電影公司密切商討。相關官員稱，會考慮利用康文署現有場地重置，作為電影歷史原址的九龍寨城公園，亦是當局可考慮的選址之一。他又提到，相信一年內就能落成重置廠景，希望可以趁電影前傳、續集延續熱潮，吸引遊人。

料一年內落成 官員指，當局與電影公司的商討進展不錯，而九龍寨城公園亦是當局有考慮用作重置的地點之一，不過亦要視乎最終建議才能作出決定。他又提到，選址需考慮的因素包括相關地點能擺放多少廠景、廠景的大小，以至重建後可展出多久等都要仔細研究。

另外，導演杜琪峯成立的「鮮浪潮國際短片節」首次不獲藝術發展局資助。官員回應指，政府的電影發展基金有很多不同計劃資助新晉導演，當局同時亦提供電影的融資計劃，有關方向不會改變。至於個別項目，藝發局是否資助亦有一套考慮，「鮮浪潮」已獲當局資助多年，局方可能判斷計劃已經可以自己發展，又或考慮以同樣的資源資助其他較新的項目。