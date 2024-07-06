警隊女總督察涉醉酒大鬧醫院 同袍供稱被告手捂母嘴反鎖病房

【本報訊】中年女總督察被指休班時身有酒氣，在中文大學醫院內情緒激動，被票控一項醉酒及行為不檢罪。她不認罪，案件昨在沙田裁判法院續審。有份在場調查事件的女警作供指，當日被告情緒不穩，不時大笑或大叫，甚至曾用手捂住被告母親的嘴，不讓她說話，及將母女反鎖在病房。女警形容，被告行為影響醫護工作。

53歲女被告葉文儀，據悉為警隊總督察，現正被停職。控罪指她於2023年10月22日上午6時25分至7時42分，在沙田澤祥街中文大學的醫院7樓，醉酒時在公眾地方行為不檢。同意事實指，被告母親是中大醫院病人，病房位處醫院7樓。

女警曾穎心作供指，當日清晨5時許，收到指稱說被告企圖自殺，她於港鐵大學站附近尋回被告。被告當時身有酒氣，臉紅眼紅。她帶被告往中大醫院，好讓被告母親能陪伴被告。當到達中大醫院7樓，被告突然衝入母親病房，並反鎖房門。由於擔心被告傷害母親，曾遂去護士站求助。護士用鎖匙打開病房門。曾穎心入房後，只見病房無開燈，充斥酒味，被告的母親睡在病床，被告則坐在床沿。期間，被告好大力捉着其母的手，其母想說話，被告又用手捂住母親的嘴，「唔想畀佢（母親）講嘢」。

受查情緒不穩 時喊時笑 曾穎心續稱，其後警員把被告帶離病房，高級警司陳少鳴亦到場處理事件。起初被告表現平靜，後來卻不太合作，「行嚟行去」，又不斷迴避問題。陳少鳴邀請被告往會客室進一步調查。途中被告突然捉着陳的褲，不放手兼大吵大鬧。她和另一女警最終成功帶被告到會客室。在會客室內，被告變得情緒起伏大，時而自說自話，時而抹眼淚，時而發笑。辯方向曾指出，被告從沒捉母親的手，也從沒捉陳少鳴的褲。曾穎心不同意，並指因被告常常突然大笑或大叫，情緒不穩，擔心被告會傷害自己，因此安排警員陪被告去廁所。姓林中大醫院女護士則供稱，曾目睹被告在病房飲啤酒。案件編號：STS 1358/2024