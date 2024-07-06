電騙骨幹成員落網 涉2案84萬元

【本報訊】新界南總區執法部門，近日就一宗「猜猜我是誰」的電話騙案展開調查，經翻查「天眼」片段及情報分析後，拘捕一名詐騙集團的骨幹成員，疑犯涉及兩宗「猜猜我是誰」電話騙案，受害人損失金額共84萬元。

扮受害人子女 調查人員表示，兩宗案件俱在今年6月19日接報，受害人分別是74歲及80歲的家庭主婦，騙徒主要是透過電話聯絡受害人，假扮是他們的子女，聲稱因觸犯刑事案件遭執法部門扣留，急需受害人替他們繳交保釋金。受害人因擔心家人安全，情急下答應騙徒要求並準備保釋金。接着，騙徒會假扮是受害人子女的朋友，聲稱代受害人的子女拿取保釋金，當受害人交錢後，接觸了他們的子女始驚覺受騙並報案求助。

人員經調查後，鎖定一名在案中負責收錢的騙徒，並於本周三採取行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，在旺角區拘捕一名報稱無業的姓陳（31歲）本地女子。該名被捕女子已被暫控兩項「以欺騙手段取得財產」罪，案件已於昨日下午在沙田裁判法院提堂。據了解，受害人之一的74歲老婦，因誤信兒子在內地打架被捕，擔憂兒子安全而交付保釋金。執法部門強調行動持續，正追緝詐騙集團的主腦及相關骨幹成員。