涉姦案獲撤控 恒大高層追訟費申上訴被拒

【本報訊】地產商中國恒大集團香港公司男高層陳奮，被指於2021年3月企圖強姦一名女子。陳奮其後被控一項企圖強姦罪，惟因事主情緒受到困擾，拒絕再提及事件，控方以事主無能力出庭作供為由，不提證供起訴被告，法官張慧玲最終決定撤銷案件。辯方申請訟費遭拒。陳奮不服相關決定，昨日向終院提逾時上訴許可申請，結果遭3名法官即時駁回。

37歲申請人陳奮，報稱任職商人。他被控於2021年3月2日企圖強姦女子Ｘ。據原審法官張慧玲指，雖然早在初級偵訊時，Ｘ的精神情緒已出現問題，精神科醫生認為不宜作供，但Ｘ當時仍有出庭，裁判官亦裁定表面證供成立。只是因Ｘ其後的精神狀況顯示她不能出庭作證，而Ｘ亦不願作供，故控方才在無奈情況下不提證供起訴。考慮所有環境情況後，完全認同控方的理據，認為有獨立證供支持Ｘ的指控，陳奮屬自招嫌疑，故拒絕給予訟費。

考慮建基於是否自招嫌疑 陳奮就訟費命令上訴，他昨沒有到庭。終院常任法官李義、霍兆剛及林文瀚聽取陳詞。申請方指出，本案證據不足以支持陳奮屬自招嫌疑，認為原審法官的裁斷，有違無罪假定的原則。法官質疑，陳奮主動邀請事主出席飯局，事主大醉之後，陳奮送她回家，陳離開時衣衫不整。法官強調，考慮訟費申請的基礎，並非證據足以定罪與否，而是有否基礎指申請人自招嫌疑。3名法官退庭片刻後，駁回上訴許可申請，維持原本決定。案件編號：FAMC 4/2023