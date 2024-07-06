東呼即應：產後抑鬱可致慘案 不限男女宜早預防

東呼即應解構症狀 揭乏支援求醫是良方 將軍澳日出康城於6月29日發生倫常慘案。一名懷疑受嚴重產後抑鬱症所困的少婦在家用刀殺死熟睡的丈夫後，企圖跳樓自殺，事後涉嫌謀殺被捕。《東呼即應》找來專家及議員，了解本地產後抑鬱情況及問題。有心理學家指出，產後抑鬱很常見，建議即使自覺症狀輕微，亦應盡快求醫。此外，男士也有機會「產後抑鬱」，建議多與伴侶坦誠感受及擔憂。議員則認為，政府應提供相應支援，或可效法其他國家，為看私家醫生者提供財政資助。

類似悲劇於2021年亦曾發生，何文田有懷疑富二代女商人，因為誕女後疑罹患產後抑鬱，抱着5個月大女兒跳樓，雙雙身亡。

去年識別逾3200潛在患者 根據政府相關數字，2022年被識別為產前有情緒問題或可能患有產後抑鬱的母親已有逾3,700人，當中逾1,600人獲轉介跟進；而2023年兩者數字仍然高企，有逾3,200人，當中約1,600名獲轉介。

輔導心理學家陳鈺瑜指出，產後抑鬱是一種常見的情緒疾病，主要影響剛分娩的婦女。因她們賀爾蒙水平劇烈變化、睡眠不足、身體恢復壓力，以及育兒責任等情況引起；徵狀包括持續的悲傷和沮喪感、對平時喜歡的東西失去興趣、疲倦或精神下降、睡眠問題、食欲變化及焦慮煩躁等。

預防及紓緩產後抑鬱徵狀的方法，包括建立支持網絡，例如跟親友或其他新手媽媽建立聯繫，讓大家可以互相支持與理解，並及早尋找專業協助。她建議，即使情況輕微，患者如覺得有需要，也可以盡快尋求治療。

陳鈺瑜又提到，男士在伴侶分娩完後，亦有機會經歷抑鬱徵狀，原因包括角色轉換、缺乏育兒經驗、與家庭成員溝通困難等。這些因素會導致爸爸感到焦慮、沮喪及脾氣暴躁。她建議男士在顧及太太心情時，亦要兼顧自己情緒，例如與伴侶坦誠分享自己的感受及擔憂；積極參與育兒，建立互助互愛的關係；如有需要，則尋求專業協助。

產後覆診多較關注嬰兒 議員江玉歡認為，政府對孕婦支援並不足夠。她表示，當嬰兒出生後，婦女會覆診，惟重點往往側重到嬰兒健康上。孕婦的健康尤其心理上，社會很少提供支援。江續指，產後抑鬱問題普遍，過去亦有相關慘劇，只是今次再度喚起社會關注。她認為，政府要向產後婦女，尤其是有嚴重抑鬱的個案，提供更多支援，例如資助到私營診所或醫院治療。

將軍澳一名懷疑患產後抑鬱少婦先殺夫後企圖自殺。 東網版面新設計一撳即睇 日出康城於6月29日發生倫常慘案。 東呼即應爆料熱線