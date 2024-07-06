上半年2.87億人次出入境內地

【本報綜合報道】國家移民管理局昨日發布今年上半年移民管理工作主要數據，全國移民管理機構共查驗出入境人員2.87億人次，同比增長70.9%；其中內地居民1.37億人次，港澳台居民1.21億人次，外國人2,922萬人次。這期間全國各口岸入境外國人有1,463.5萬人次，同比增長152.7%；其中通過免簽入境854.2萬人次，佔超過一半，同比增長逾190%。當局預計，下半年外國人來華熱度將持續升溫。

港澳台居民佔逾4成 全國移民管理機構上半年共查驗交通運輸工具1,541.9萬架次，同比增長近57%；其中飛機40.5萬架次，船舶21.1萬艘次，火車5萬列次，汽車1,475.3萬輛次。當局簽發普通護照1,234萬本，同比增長23.2%；簽發往來港澳台出入境證件簽注4,615.2萬人次，同比增長7.8%；簽發港澳台居民來往內地（大陸）通行證143.1萬人次，同比基本持平；簽發口岸簽證68.6萬證次，同比上升267.9%，為在華外國人辦理停留居留證件38.8萬人次，同比增長2.4%。

全國移民管理機構上半年亦嚴厲打擊妨害邊境管理犯罪，持續深化「三非」外國人治理，共偵辦1.8萬宗相關犯罪案件，抓獲逾3.4萬名疑犯，其中對2.9萬多人採取刑事強制措施，搗毀105處中轉接應窩點。

當局又查獲逾4.1萬名「三非」外國人，對其中一萬多人遣送出境；並查破298宗毒品案件涉及379人，繳獲4.8噸各類毒品，扣查走私貨物案值6.4億元人民幣（約6.87億港元）。