港鐵冀年內展氫能輕鐵研究

【本報訊】港鐵將於屯門透過「非載客」的方式試行氫能源有軌電車，港鐵預計於明年下半年完成籌備工作，有關計劃已獲港府認可。港鐵期望，今年內展開氫能輕鐵研究，預料需時幾個月，之後再研究長遠發展。

港鐵昨向立法會鐵路事宜小組委員會交代綠色低碳措施，港鐵常務總監楊美珍表示，期望今年展開氫能輕鐵研究，包括搜集數據及經驗，預料需時幾個月，之後會研究長遠發展，她又提到，港鐵計劃研究的是低地台氫能輕鐵，而港鐵最近才更換新一批高地台輕鐵，預料列車壽命還有一段時間，港鐵會視乎綠色氫能供應，以及將來會否有高地台氫能列車等，再決定下一步計劃。

指改裝輕鐵屬大挑戰 有議員關注，港鐵是否正與內地廠商研究改裝輕鐵，變為以氫能驅動，並繼續以高地台運作。楊美珍回應指，改裝牽涉的技術或成本效益屬非常大的挑戰，但港鐵會保留相關可能性。港鐵車務工程服務及創科總管陳慶強則表示，氫能軌道交通的發展仍處於初期階段，本港道路環境複雜，港鐵需研究行車配套，確保妥善處理好產業、供應、儲存、運送及人員培訓等挑戰。