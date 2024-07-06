社工註冊局全員完成宣誓履新

【本報訊】社工註冊局修訂條例昨日刊憲，政府亦委任了12名新成員，任期3年，即日起生效，律師許宗盛獲委任為註冊局主席，社聯業務總監陳文宜則出任副主席。其餘10名新成員，分別有陳創麗、陳美蘭、周燕雯、方長發、黎永開、劉仲恒、劉冼靜儀、盧華基、譚贛蘭、黃萬成。許宗盛昨日表示，註冊局不會閉門造車，也不會做「天翻地覆的事」，註冊局成員會緊守崗位，提升註冊社工的認受性和專業地位。

律師許宗盛任主席 《2024年社會工作者註冊（修訂）條例》訂明註冊局成員由原本的15名增至27名，當中17人由政府委任，兩人是社署代表，其餘8人是選任成員，所有成員上任前須宣誓。註冊局成員昨早舉行宣誓儀式，由於早前先後有7名選任委員辭職，目前註冊局只有20名成員。

新任主席許宗盛表示，註冊局會秉承應有的責任行事，就社工註冊的工作守則，該局不會閉門造車。至於各界關注曾違反國安法的人士獲註冊為社工一事，許強調不會讓公眾誤會有不適當的人獲註冊為社工。至於現時紀律委員會備選委員中，有成員仍有官司在身，他稱希望設立機制，公道處理事件。談到新成員，他指成員來自不同背景，經驗豐富，希望大家幫助社工註冊局緊守崗位。

唯一留任註冊局的選任成員黎汶洛出席一個電台節目時指，自己留任是希望對註冊局工作負責，黎亦談到新任主席，指對方處事成熟，期望他能帶領註冊局走出困境。社福界議員狄志遠歡迎新的委任成員，指許宗盛及陳文宜在社福界有豐富的經驗及認識，有信心在他們帶領下，註冊局能夠順利完成工作。