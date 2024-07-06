黎智英擬聘洋大狀案 申請上訴至終院遭駁回

【本報訊】壹傳媒黎智英涉危害國安被起訴，他之前擬聘請英國御用大律師Timothy Wynn Owen（又稱Tim Owen）替他辯護，律政司反對無效，港府向全國人大常委會提請釋法，人大常委會頒布，有關問題應先取得行政長官發出的證明書。黎隨後入稟高院申司法覆核，指國安委建議入境處拒批Tim Owen工作簽證是越權。高院原訟庭及上訴庭先後駁回。黎智英再向高院上訴庭申請上訴至終院許可證明書。上訴庭昨頒判詞，認為沒有合理可供爭辯之處，拒絕申請。

據黎智英一方入稟時稱，國安委向入境處處長稱，在考慮可能會危害國安的基礎及潛在風險下，建議若Tim Owen再申請工作簽證來港代表黎處理涉違國安法案件，處長應拒絕。黎智英指國安委並無相關權力作此決定。原審高院首席法官潘兆初去年5月作出裁決，指國安委沒有越權，本港法院沒有司法管轄權監督國安委的工作，駁回黎的司法覆核申請許可。

黎智英之後提上訴，上訴聆訊在4月16日進行，上訴庭即日駁回上訴，之後頒判詞解釋理據。上訴庭在判詞指，根據國安法第14條，香港特區維護國家安全委員會相關工作，不受香港特區任何其他機構、組織和個人的干涉，工作訊息不予公開，委員會作出的決定不受司法覆核。上訴庭指，有關條文清晰，沒有任何灰色地帶，詞義不可能有其他解讀，法庭毋須專家協助。上訴庭同意原審法官指，委員會決定並不受司法覆核，因此駁回黎智英上訴。

黎智英一方在5月14日，向高院上訴庭申請上訴至終院許可證明書。黎提出3點，第一是國安委是否不受司法覆核；其次，人大常委會在2022年12月30日的釋法決定，是否擴大了國安委在國安法第14條下的功能及責任；第三，國安委決定，是否超越了國安法第14條下的權限。

上訴庭：沒合理可供爭辯之處 上訴庭副庭長關淑馨、朱芬齡及上訴庭法官區慶祥昨頒判詞指，國安法14條非常清楚地列明，國安委所作的決定不受司法覆核；而香港法院必須依從人大常委會釋法。上訴庭認為，黎智英一方所提的3點均沒有合理可供爭辯之處，拒絕頒發上訴至終院許可證明書。就着訟費問題，法官坦言，黎智英根本不應申請上訴至終院許可證明書，形容是次訴訟不合理，遂決定行使酌情權，以按彌償基準評定訟費。案件編號：CACV 166/2023