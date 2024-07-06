黃之鋒大狀求情 籲歸積極參加量刑

認有簽墨落無悔聲明 冀不列最嚴重等級 參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，被指是始作俑者的戴耀廷等共31名被告認罪，14人經審訊後被定罪。罪成被告陸續展開求情，6名九龍東初選參選人昨在西九龍法院（暫代高院）求情，相關人士有黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉和施德來，除施德來是經審訊後被定罪，其餘5人均認罪。黃之鋒代表大狀承認，黃是在保釋期間犯案，也曾提及國際游說，但強調他無參與組織初選，應歸類為積極參加者。庭上亦提到，黃之鋒過往有多項案底。

國安法第22條列明，各被告犯罪嚴重程度可分為3級，屬「首要分子或罪行重大」，可判囚10年以上至終身監禁；「積極參加」者可判囚3至10年。

黃之鋒代表大律師李國威陳詞時承認，黃之鋒曾經請求外國支持，及到美國進行游說，但強調今次串謀計劃屬本土，沒有指控指牽涉勾結外國勢力元素，認為國安法第30條並不適用於本案。該條文指與外國或者境外機構、組織、人員串謀，或接受指使、資助等犯案者須從重處罰。

法庭保釋期犯初選案 李又表示，黃之鋒認罪是最大求情因素。雖然黃之鋒有簽署「墨落無悔」聲明，但黃沒有組織初選，也沒有提供協助，他只是一個參加者，應歸類為「積極參加」者，至於量刑起點，則留待法庭定奪。庭上提到，黃之鋒過往有多項案底。其中他於2020年在網上貼文，公開2019年11月西灣河向示威者開槍的執法人員及其家人的資料，違反高院禁止對警員「起底」令，去年4月被判入獄3個月。另外，黃之鋒因在2019年6月21日組織未經批准集結，在2020年11月認罪後還押，最終判囚13.5個月。換言之，他是在法庭保釋期間干犯初選案。

前公民黨立法會議員譚文豪由資深大律師何沛謙代表。何沛謙指，根據紀錄，2020年7月國安法生效後，譚文豪仍會在議案中投下贊成票，強調他不是激進派，不曾無差別否決議案。法官質疑，他當時所屬的政黨十分激進，譚文豪也有份主張「搶疆」的想法。另外，何沛謙指，國安法第39條列明「本法施行以後的行為，適用本法定罪處刑」，即法庭判刑時，不應考慮法例施行前被告的言行，或其言行的持續影響。不過法官認為，法例實施前的行為與案有關，因這會提供本案背景。案件編號：HCCC 69,70/2022