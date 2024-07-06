醫健：醫健寶庫：淺談香港對全球公共衞生發展之影響

談到全球公共衞生，許多人會即時想起世界衞生組織。這總部位於瑞士的國際機構，看似與我們相距甚遠，但其實香港這城市和港大醫學院在過去一個世紀以來，對全球公共衞生的發展一直擔當着舉足輕重的角色，與世衞也有頗深的歷史淵源。

港大醫學院前身、香港華人西醫書院由白文信醫生等人在1887年創立。白文信醫生有「熱帶醫學之父」之稱，他的研究對全球防範瘧疾傳播意義重大；而華人西醫書院亦培育了港大首位華人教授——王寵益教授，其有關結核病的多篇論文獲得國際知名學術期刊刊登，惟不幸於工作期間染病去世。王教授對科研及公共衞生的貢獻，成為日後眾多醫研學者之楷模。

早於上世紀20年代，香港已與內地及海外科研機構建立緊密的聯繫。以1926年於上海成立的雷氏德醫學研究院為例，該處匯聚國內外知名的生物醫學與流行病學專家，其中R.C. Robertson教授於1939年到港大任教之前，曾於國際聯盟衞生組織（即世界衞生組織前身）工作，並在中國國家衞生健康委員會服務，提供流行病學及健康醫療輔助。

港大醫學院培育了不少對全球公共衞生影響深遠的華人學者，施正信教授便是其中一位。他於1950年出任港大首位社會醫學講座教授，兩年後獲世衞聘任為社會及職業衞生組醫官，及後於1960年代加入中國衞生部，對國內醫療發展和教育貢獻良多。

到了本世紀初，香港公共衞生專家陳馮富珍女士於2007年正式擔任世衞總幹事一職，就任期間致力推動香港與全球公共衞生機構之聯繫。時至今日，香港大學—巴斯德研究中心，以及港大與世衞學者在促進全球健康的研究與教育方面，多年來的合作已取得豐碩的成果。相信未來香港將有更多科研專才加入公共衞生的行列，為守護全球健康作出貢獻。香港大學李嘉誠醫學院

公共衞生學院講師

Andrew Thomas Park博士

香港大學李嘉誠醫學院