機械臂助換膝頭 增準確度減翻修

年均1萬患者需手術 新方法降鬆脫率 膝關節退化問題隨人口老化漸變普遍。每兩名65歲以上長者，便有1人患有一定程度膝關節退化，病情嚴重者更有機會要接受膝關節置換手術，近年需要接受相關手術的患者每年約有一萬名，惟傳統手術有機會於切割上出現偏差。有私家醫院引入「機械臂輔助全膝關節置換手術」，可以減低手術時的偏差，控制在一度及一毫米以內，讓人工膝關節置入更準確；從而減低術後人工膝關節鬆脫及需要翻修的機率，以及減少對軟組織的創傷及切割，讓病人減少使用止痛藥。

香港浸信會醫院骨科顧問醫生陳鍵仁指出，膝關節退化為最常見的退化性關節炎，因病人關節內軟骨組織退化導致磨損而引起，症狀包括疼痛、腫脹、關節發炎等。病情輕微者，一般可透過物理治療、藥物、關節注射等方法紓緩病情。若病人痛楚持續加劇，甚至出現關節變形及僵硬，則要考慮膝關節置換手術。

他續指，要接受相關手術的病人每年有近一萬個，隨着人口老化相信會再增加。在傳統膝關節置換手術上，病人要照兩幅X光片，由醫生規劃手術；並利用手動儀器輔助，將關節磨蝕或損壞的部分切割，再置入人工關節。由於手術依靠人手進行，切割關節的準確度、韌帶及軟組織的平衡往往要取決於醫生的判斷。若切割的角度、厚度有偏差，則會影響放置人工關節的準確度。

比人手更精準平衡韌帶 浸會醫院引入一款機械臂輔助全膝關節置換手術，比起傳統手術，機械臂能提升切割準確度，並能精準平衡韌帶。新手術會透過電腦程式，計算出需要切割的角度及厚度，再由機械臂將輔助儀器精準放置，再由醫生進行切割；系統亦會記錄病人膝關節韌帶及軟組織的鬆緊度。

陳鍵仁指，傳統手術有二至三成會出現約為3至5度偏差，會令人工關節壽命縮短，日後病人或會要進行翻修手術。新手術可減低術後5年翻修機率，亦有助讓人工關節更貼合患者原來的關節，加快康復速度，並提升病人滿意度。但他亦提醒，由於未有足夠數據支持，若病人已置入人工關節而要進行翻修手術，則不建議利用有關技術。