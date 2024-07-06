逾六成受訪者：非塑膠餐具無助減廢

【本報訊】本港首階段即棄膠餐具管制4月實施，大部分餐廳轉用紙、竹等即棄餐具。有環保團體在政策實施後進行調查，發現有逾60%受訪市民認同轉用非塑膠即棄餐具無助減廢，近60%認為食肆將非塑膠即棄餐具的成本轉嫁予消費者，另有近60%願意試用器皿借還服務。該團體促請政府及連鎖企業訂立「可重用器皿借還服務」的目標和時間表，從源頭減少即棄餐具垃圾。

綠色和平今年5月委託香港民意研究所，訪問1,013名18歲以上的香港居民，發現有62%受訪市民認同食肆在堂食及外賣時轉用非塑膠即棄餐具無助減廢，有59%認為食肆以其他材質餐具成本較高為由，將轉嫁成本予消費者。調查又對比兩年前民調，發現市民的外賣習慣及回收意欲未有明顯改變，反映現行政策對減少膠餐具垃圾和推動市民減廢的成效相當低。

過半數人肯試重用器皿借還 調查亦發現，有57%受訪市民願意或不抗拒嘗試可重用器皿借還服務，而認為連鎖店有責任提供外賣自備器皿優惠的平均分達6.2（10分滿分），提供外賣可重用器皿借還服務的平均分為5.8，反映市民認同連鎖店有責任提供非即棄選項予消費者。團體促請，連鎖餐飲企業實踐「以重用代替即棄」，訂立清晰目標及時間表，發展可重用器皿借還服務，同時建議政府設立專款專項基金，聯合業界發展重用，以幫助市民直接實踐源頭減廢。

此外，為呈現即棄膠餐具管制的漏洞，綠色和平與產品設計師合作，回收2,361件即棄餐具，製作大型的鯨魚藝術裝置。裝置外層是各式各樣的塑膠餐盒及蓋；旁邊擺放了大量紙、聲稱生物可降解等即棄餐具，象徵現有政策下，即棄餐具持續造成的環境影響。藝術裝置現於西九文化區展出，供公眾參觀。