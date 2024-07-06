香港海關擬籌備20項國際會議

【本報訊】海關學院昨日舉行結業會操。海關關長何珮珊致詞時，祝賀82位見習關員通過23星期的嚴格入職訓練，成為香港海關一分子；又指香港海關在上月底代表中國香港，獲選為世界海關組織亞太區副主席，任期兩年。

何珮珊又指，香港海關計劃在任期內籌辦大約20項全球或地區國際會議、工作坊等，希望有助推動「智慧海關」發展和應對電子商貿急速發展所帶來的執法挑戰等。

任世界海關組織亞太區副主席 何珮珊表示，在上月29日，香港海關在布魯塞爾舉行的世界海關組織合作理事會會議上，獲選為世界海關組織亞太區副主席，並於今月起正式成為區域代表，對此深感榮幸。

在此兩年的任期內，香港海關計劃籌辦多項全球或地區國際會議、工作坊等，內容包括世界海關組織亞太區首腦會議，及亞太區地區聯繫會議，所涉範疇涵蓋打擊毒品及私煙、打擊走私野生動物及電子廢物、反洗黑錢、促進性別平等。

何續指，世界海關組織是一個獨立的跨政府機構，現時共有186個成員，來自6大區域，而亞太區則有35個成員；而亞太區副主席主要負責為推動地區發展議程，協調地區事務等，香港海關早在24年前亦曾擔任有關職位，今次再度獲選，意義更為重大，符合香港整體利益。