國泰疫情獲公帑注資 將贖回剩餘優先股

港府累計獲股息24.4億 疫情期間獲政府注資捱過難關的國泰航空昨日公布，已向港府發出贖回及注銷餘下9,750萬股優先股的通知，本月31日完成最後贖回後，所有優先股便被全部贖回及注銷，而當年政府注資條款、即任命兩名觀察員進入董事局的權利將自動終止。政府表示，欣悉國泰航空於7月31日以97.5億元回購餘下50%優先股一事，期望國泰能全速全面恢復運力至疫情前水平，並積極拓展客貨航班網絡，提升服務質素，進一步支持鞏固及提升香港國際航空樞紐的地位。

國泰航空昨日公布，贖回價格為每股優先股100港元，加上計算至（但不包括）2024年7月31日的任何未付優先股股息，總額合共約99.77億元。港府於持有全部1.95億股優先股期間的應佔股息總額約為24.4億元。

運用土地基金投資273億 政府發表聲明回應，指2020年6月運用土地基金向國泰航空投資273億元，包括195億元的優先股（附帶可分離的認股權證）及78億元的過渡貸款，以減輕新冠疫情帶來的衝擊，及維護香港作為國際航空樞紐的地位。根據相關投資協議，政府於2020年7月委派資深會計師唐家成及袁國強資深大律師為觀察員列席國泰董事會，直至國泰償還所有貸款、清付利息和從政府贖回所有優先股為止。政府感謝兩名觀察員的貢獻。

當局指，本港自去年恢復全面通關後，世界各地往來香港航班的服務需求持續上升，自去年4月至今年3月期間，本港機場客運量上升超過2.6倍，總客量有4,520萬人次，飛機起降量上升超過90%至31萬架次。今年首五個月，訪港旅客人數超過1,800萬人次，預計年底前客運量及飛機升降量會完全恢復。而過去14年中，本港國際機場有13年均是全球最繁忙的貨運機場。

政府又稱，會繼續全力提升國際航空樞紐的優勢，加強與本地航空公司溝通，務求在籌劃航線網絡時能全面顧及香港整體經濟和社會的發展需要。亦冀航空公司把握三跑道系統帶來的機遇，開拓業務。