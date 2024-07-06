造假獲取錄 促推學歷認證系統補鑊

【本報訊】針對香港大學經管學院全院撤查發現多名學生涉嫌利用假學歷入學，估計最終涉及人數達至80至100人。議員郭玲麗認為事態嚴重，促請教育局和校方嚴肅處理事件，以及採取相應措施，避免事件重蹈覆轍。

郭玲麗表示，本港大學享譽盛名，擁有多元化和高度國際化的優勢，絕不能容忍立心不良之徒利用假學歷入學，損害國際教育地位的名譽，校方須嚴肅處理有關事件，確保香港國際教育樞紐聲譽。她認為院校應設立抽查機制，主動與發出學歷文件的當地院校聯繫和查證，進行雙重核證。

郭玲麗重申，政府可研究和參考內地學歷認證查詢系統，現時本港在學歷認證把關上未有相關政策，建議設立海外認證機制，在不影響現有的審核制度下採取便利措施，要求所有在境外取得的學歷均需通過香港學術及職業資歷評審局核實，其後才可申請計劃來港就業或升學。

加強防騙訊息 政府有責 郭又指宣傳教育工作亦相當重要，必須強調用假學歷有機會違法，學生切勿輕視後果，不少海外學生誤信「升學中介公司」，他們花費大量金錢而最終被控涉嫌利用假學歷入學，建議政府在不同的網上平台宣傳相關訊息，例如政府網站、升學資訊網站和社交平台等，加強防騙訊息，以免該情況繼續惡化。