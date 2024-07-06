公僕加薪獲財會通過 年涉87億

【本報訊】政府早前公布由今年4月1日起，把公務員薪級表內高層、中層及低層薪金級別和首長級的薪點的金額上調3%，涉及撥款約87億元。立法會財委會昨通過有關建議，但有議員表示市民對此有觀感問題，認為「咁嘅公務員仲要加畀佢」，不過當局強調已經在公務員品行、行為方面「揸緊咗要求」。

未依薪趨調查惹質疑 議員狄志遠表示市民對公務員加薪有觀感問題，認為「咁嘅公務員仲要加畀佢」，稱政府要留意這些情緒，他又指公務員是很「穩陣」的職業，詢問會否造成公務員沒有進取心。公務員事務局局長楊何蓓茵表示過去兩年「做咗好多嘢」，希望公務員表現能更貼近市民期望，而6月初公布更新版公務員守則，希望守則能讓市民感到滿意。她又指過去兩年，22/23年度免職了60位公務員，23/24年度則有51位，在公務員品行、行為方面，政府已經「揸緊咗要求」，而去年簡化了處理持續表現不佳的公務員機制，甚至有人知道「走唔甩」自動請辭。

不過，有工會背景的議員梁子穎表示調整薪金方案，近4年均偏離指標，對此感到失望，他又指近年庫房財政不理想，讓公務員覺得政府用員工薪酬抵銷財政赤字，認為用薪酬「開刀」是「不健康」的現象。議員林振昇表示，過去絕大部分時間都會跟隨薪酬趨勢調查淨指標作出調整，但近5年，絕大部分都不跟從淨指標，而且絕大部分都低於淨指標，情況有如先公布淨指標，「試水溫」看看社會反應，如果反響大，政府就「縮沙」。他質疑長遠而言，薪酬趨勢調查意義為何，會否影響公信力，還是實際上政府想「陰乾」淨指標。

楊何蓓茵指，加薪涉及87億元，即加1%約加29億元，如完全跟隨淨指標加薪，數值遠遠大於現在的金額，而今年預測赤字為480多億元，希望政府在數年內通過財政整合措施平衡財赤，如果今年支出太大，會影響平衡的目標。