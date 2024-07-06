增幅達8.8% 近4成受訪者不滿港府表現

【本報訊】香港中文大學香港亞太研究所於今年5月28日至6月24日進行意見調查，結果顯示19.7%的受訪市民表示滿意香港特區政府的表現，表示不滿意的有36.7%，而回答「普通／一半半」的則有40.9%，與去年同期調查比較，即2023年5月，今年5月份調查中表示滿意特區政府表現的百分比較去年5月的26.6%為低，而不滿意的百分比則較一年前27.9%為高。