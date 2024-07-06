增幅達8.8% 近4成受訪者不滿港府表現
【本報訊】香港中文大學香港亞太研究所於今年5月28日至6月24日進行意見調查，結果顯示19.7%的受訪市民表示滿意香港特區政府的表現，表示不滿意的有36.7%，而回答「普通／一半半」的則有40.9%，與去年同期調查比較，即2023年5月，今年5月份調查中表示滿意特區政府表現的百分比較去年5月的26.6%為低，而不滿意的百分比則較一年前27.9%為高。
信任度亦呈現下跌
對特區政府信任度方面，25.8%的受訪市民表示信任，表示不信任的有30.6%，回答「普通／一半半」的有41.4%，若果與2023年5月比較，今年5月份調查中表示信任特區政府的百分比較去年5月30.3%有所下降，而不信任的百分比則較去年5月23.4%有所上升。
財政司長評分大挫
至於司長表現的評分，財政司及律政司兩位司長在今年5月份調查的平均分分別為48.6分以及45.4分，較去年5月的52.3分以及45.7分有所下跌。
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