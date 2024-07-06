適齡學童劇減引爆 倡收非本地生救校

教局拒中學推小班 營辦更艱難 本港適齡人口進一步下降，預計未來7年，即2024至2030年在香港居住的6歲小一適齡人口將會由49,600名降至34,100名，近期亦有小學宣布停辦。立法會教育事務委員會昨日討論有關事宜，有議員表示有辦學團體「自殺」，導致銜接未做好，當局則表示學校停辦過程中，辦學團體與校方及家長溝通不足，而辦學團體能力參差，當局會非常關注。有議員則關注中學會否推行小班教學，又認為當局應開拓生源，接收非本地生來港入讀。

按原定計劃，教育局將逐步停辦4所有時限資助小學，其中3所已於2019/20學年開始停止錄取小一學生，並將於2024/25學年停止營辦；而餘下一所亦已於2022/23學年開始停止錄取小一學生，並將於2027/28學年停止營辦。教育局在2024/25學年，增加32所學校實施小班教學，2025/26學年，教育局又進一步安排另外9所學校實施小班教學。教育局已在2024年2月發信通知有關小學作好準備。屆時，預計將有接近九成半的公營小學實施小班教學。

當局指近千辦學團體 能力參差 議員梁子穎表示近來不止教育局殺校，甚至有辦學團體「自殺」，如玫瑰崗中學，詢問教育局會否加強管理，讓他們能做得更好。教育局局長蔡若蓮表示有辦學團體停辦安排不理想，而就最近孔教學院大成小學停辦一事，她指辦學團體與校方及家長溝通不足，教育局已即時介入，她又表示香港有近千個辦學團體，辦學能力參差，強調學校應該為學生提供良好的環境，如辦學團體沒有辦學能力，教育局會非常關注。

倘只吸大灣區學生 恐製造問題 教育界議員朱國強稱，教育局表示中學不會落實小班教育，但教育界對此表示非常失望，他指學生精神健康需要關注，但中學一班有34個學生，老師亦很難兼顧。蔡反問指是否更少人在班內互動，「大家就會開心啲」，她指同學互動、群育發展對精神健康十分重要，稱並非所有問題都可以用小班解決，又強調公營學校班師比例1比11，比直資學校還小。

另外，議員劉智鵬詢問當局會否考慮中小學接收非本地生，蔡若蓮指雖然中小學接收非本地學生在其他國家也存在，但香港是否有條件則需要思考，因香港的配套措施和政策制度與其他地方也不相同，她又表示如只為吸引大灣區學生，雖然能增加學生數目，但也可能會製造其他問題。