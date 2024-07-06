局部放生無牌龕場 炮製不公難助保障

3.6萬靈灰位料鬆綁 毋須遷移可作安放 公營骨灰龕位一位難求，私營骨灰龕場雖推行發牌制度多年後，但一直有數十間未符合發牌條件，政府計劃進一步修訂《私營骨灰安置所條例》，以修訂豁免書的基本申請資格，讓未獲發牌的私營骨灰安置所在有條件下繼續營辦，惟雖凍結現有規模，及不可新出售或出租龕位，避免大量已存的骨灰須遷移。若最終修例獲通過，政府估計，將有13間私營骨灰安置所合資格申請豁免，涉約3.6萬個已出售龕位可獲放生。政府將於下周二（9日）在立法會討論，最快第4季提交有關修訂條例草案。有議員認為，放寬條例對一向守規矩的龕場不公道，強調政府應加強執法及加快審批牌照，以免助長不合規的龕場繼續運作。

《私營骨灰安置所條例》自2017年6月30日實施，規定任何人必須取得指明文書（即牌照、豁免書，或在申請兩者期間取得的暫免法律責任書）才可營辦、管理或以任何其他方式控制私營骨灰安置所，當中只有獲發牌照的骨灰安置所，才可新出售或新出租龕位。不過，政府提交立法的文件指，截至6月30日，發牌委員會累計收到147間私營骨灰安置所的指明文書申請，當中有12間獲批准牌照、5間獲批准豁免書、78間獲原則上同意申請，共涉逾72萬個龕位。另有51間被拒絕。

部分私營骨灰安置所、即「截算前骨灰安置所」仍存在違規經營情況。根據現有條例，「截算前骨灰安置所」是指緊接「截算時間」、即2014年6月18日上午8時前正在營辦，內有已安放骨灰的龕位的骨灰安置所。有意申請豁免書的「截算前骨灰龕」，必須自「截算時間」起停止出售或新出租龕位，否則會喪失申請豁免書的資格，只可申請牌照。換言之，即必須符合較嚴格的要求，才能繼續營辦骨灰龕。

「截算時間」修訂為17年6月30日 當局指，截至今年6月30日，在60間正在申請牌照的「截算前骨灰安置所」中，有27間仍未符合規劃要求，當中24間因不符合豁免書的兩項基本申請資格，或因打算繼續出售龕位而沒有申請豁免書。若上述24間骨灰安置所最終無法符合申請牌照的規定 ，便須結束營辦，導致大規模「清灰」，影響先人及家屬權益。

因此，政府建議修訂條例，擬降低申請豁免書的兩項基本資格，包括開始營辦骨灰安置所日期，由現時的1990年1月1日前，修訂至「截算時間」前；而停止出售安放權日期，則由「截算時間」起計，修訂至條例生效日、即2017年6月30日起計。

避免清灰 反令消費者更混淆 根據初步評估，上述24間骨灰安置所中，有13間符合條件申請豁免書，涉及約3.6萬個龕位；若最終獲批，約有1.5萬個已安放骨灰的龕位毋須被遷移，另約有2.1萬個已出售但未入灰的龕位日後亦可安放骨灰。

議員劉國勳表示，條例實施後改動了不少次，認為新修訂對循規蹈矩的骨灰龕場不公道，強調政府應加強執法及加快審批牌照，而不是避免清灰而放寬條例，助長根本未符合規格的龕場繼續運作放灰，令消費者混淆，亦令本港私營骨灰龕場質素繼續不一致，有違發牌制度的原意。他又指，不少已獲發牌的合規格龕場表示，有很多市民把先人靈龕由無牌龕場搬到持牌龕場，就是怕日後有清灰可能，現在放寬對該批市民不公平。他建議，私營骨灰安置所獲正式發牌才可營運，是唯一讓消費者有信心的做法，亦是保障消費者的最佳方法。

議員陳月明表示，《私營骨灰安置所條例》在2017年實施，目的是通過設立發牌制度糾正過往私營市場的違規行為，而由於傳統，政府對待私營骨灰安置所的規管一向是非常克制，避免影響先人和社會不安。她認為政府的做法合適，因可針對真的不符合資格的機構依法辦事，過去也有51宗申請是自行撤回或被拒絕的，而政府增加申請豁免書的選項，是務實的做法。

政府擬修例豁免未獲發牌的合資格私營骨灰安置所。 私營骨灰龕問題遲遲未解決