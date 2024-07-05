龍七公：加強兩地協作 加快灣區融合

創造了多項世界紀錄，攻克了多項世界級技術難題的「深中通道」剛於周日通車。深中通道集「橋、島、隧、水下互通」四類工程與功能於一身，預計可將往來深圳與中山的車程，由過往約兩小時縮減至只需半小時，促進了珠江口東西兩岸的融合發展，對粵東的東莞、惠州，粵西的江門、珠海，以至因東西繞道交通而造成塞車問題的廣州、佛山都大有裨益，提升了整個粵港澳大灣區的基建「硬聯通」和市場一體化。

做好現在 把握未來 許多香港市民和旅遊業界對深中通道通車深表雀躍，有利他們更便捷地往返大灣區各市。但有航運及物流業界人士擔心，部分在粵西地區生產的貨物，今後或會改經深中通道轉往粵東的機場及港口出口，不再使用港珠澳大橋和香港的機場及貨櫃碼頭，影響香港的貨櫃吞吐量以至國際航運中心地位。

事實上，香港的貨櫃吞吐量曾傲踞全球首位，但最新已跌出十大。不少人認為，如果香港能夠及早預視到國家經濟及基礎建設的高速發展，更主動地與內地部門和省市溝通協調，更積極地促進兩地的融合協作，例如在早30年前決定增建新的現代化貨櫃碼頭，早20年便開始吸引內地的創科企業進駐，早10年就拍板興建港珠澳大橋，現時情況可能會大為不同，深中通道可能根本不需要興建。

當然，這些都是事後孔明的說法，香港更重要是做好現在，把握未來，關鍵還是要加強粵港合作，加快兩地融合。立法會昨日討論題為「推動粵港合作，鞏固香港國際航運中心地位」的議員議案，當中提到大灣區的多個貨櫃碼頭，存在一定程度的惡性競爭。部分內地港口為了「搶客」，向一些國際航運公司提供補貼，這樣對各方的長遠發展都沒有好處。特區政府應向有關省市以至中央反映、分析箇中利弊，爭取取消有關做法。長遠更應探討以「組合港」方式協調營運各個灣區港口，落實中央強調的錯位發展，互惠共贏，以至由多市聯手共同開發（例如在桂山島）更大型、更現代化和智能化的貨櫃碼頭。

除了基建「硬聯通」，中央領導人也強調大灣區要做到規則機制「軟聯通」。定位為深港現代服務業合作區的深圳前海，最近就提議修例以加強兩地的「軟聯通」，包括建議明確港澳人士可擔任前海管理局的官方職務、當地的諮詢機構最少要有四分之一人為港澳及外籍人士、一些試點特定建設項目可由港企主導開發、新出讓的產業用地可向港資傾斜，以及借鑑香港建立前海認可人士制度，負責全過程工程項目管理及專業諮詢服務等，為香港的企業和人才，包括筆者代表的建測規園業界帶來更大的發展空間。特區政府必須更積極主動地掌握並參與有關新發展，與內地當局和兩地的相關業界緊密溝通，主動積極地加強協作，避免再次錯失良機，否則只會被人拋離。