笑看天下：工黨黨魁躺着也勝出

令人感到奇怪的是，首相辛偉誠找來前首相約翰遜為保守黨站台，之前外界一直傳聞約翰遜與辛偉誠不咬弦；事實係約翰遜前年擔任首相期間，當時擔任財相嘅辛偉誠聯同衞生大臣賈偉德辭職，被視為對約翰遜發動逼宮的主要人物。依家忽然之間成為辛偉誠的「秘密武器」，果然，政治圈裏沒有永遠的敵人和朋友！

然而，約翰遜在拉票演說中不忘列舉佢在位時嘅眾多成就，甚少着墨對辛偉誠嘅認可；約翰遜重點關注在野工黨贏得權力嘅危險，譬如說：如果你想交更多稅，那就投票給工黨；如果你想不受控地接收難民，那就投票給工黨！約翰遜為辛偉誠站台，看來是幫倒忙！民無信不立，不論係約翰遜抑或辛偉誠，已然完全失信於民，得不到民心，愈吹就死得愈快！英國多份有影響力的報紙，都對保守黨表示唾棄，有社論直指「保守黨已經走到盡頭，工黨必須獲得執政機會」。亦有政治民意調查專家妙喻：在同一個地方遭遇兩次雷擊的可能性，比辛偉誠繼續擔任首相嘅機率還要大。