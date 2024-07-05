自成一家：四大利好中國信號

一般來說，美國民眾在總統選舉年的關注重點，往往會集中在國內，對外交議題的關注相對沒那麼高。不過，中國一向是美國政客攻擊的稻草人，隨着今年美國大選即將進入白熱化階段，共和、民主兩黨必然會針對中國，中美關係很可能重新惡化。幸好今年下半年國際政治舞台出現四大利好中國的信號。

一是與中國剛升級為新時代全天候全面戰略夥伴關係的匈牙利，日前開始擔任歐盟輪值主席國；二是上海合作組織成員國元首峰會近日在哈薩克斯坦舉行，會後中國將接任輪值主席國；三是老撾作為2024年東盟輪值主席國，將於今年底主持東盟及中日韓領導人峰會；四是今年亞太經合組織（APEC）的輪值主席國是秘魯。在國際組織擔任輪值主席國的國家，在任期內和其他成員國相比有額外的責任和權利，除了負責協調並主持活動工作，也要制訂會議議題和議程。以上四大組織由中國或友華國家出任輪值主席國，對中國在國際場合的活動肯定有利無弊，譬如老撾會阻止峰會出台不利中國的南海聲明；近年尋求加強與中國合作的匈牙利，則會游說歐盟各國軟化對中國的敵對態度。

至於秘魯，是最早與新中國建交的拉美國家之一。近年中秘兩國在多個領域有合作，並取得豐碩成果。早前秘魯總統博魯阿爾特訪華有一個小細節，就是她先抵達香港，然後搭乘高鐵由西九龍站前往深圳，展開訪華行程。這也是近年外國領導人首次由香港入境，再到中國進行國事訪問。

有意見認為，此舉顯示北京向國際宣示對香港的主權。但我以為另有一層含意，就是香港特首鐵定會出席今年11月在秘魯舉行的APEC峰會，屆時可以當場給出席的美國總統拜登一個下馬威。