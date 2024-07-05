筆下風雲：黔驢技窮 無法止血

本港零售表現持續不振。5月零售業總銷貨價值臨時估計為305億元，按年跌11.5%，已是連續第二個月錄得雙位數按年跌幅。零售管理協會表示，85%會員預計6月生意續跌，形容現況比寒冬更嚴峻，呼籲業主減租三成。

5月有五一假期，乃傳統零售旺季，竟然也慘淡收場，反映依賴內地旅客來支撐大局的模式已行不通。高官所謂的「10間店舖結業的同時，有16間開業」，堪稱信口開河。若然有超過執笠數字的店舖成為市場新血，各區又何至於吉舖處處？單是港鐵旗下的杏花邨商場，連月已有3、4間跟飲食業相關的店舖拉閘，至今沒有新店承租。

香港租金驚人是不爭的實情，過去好景時租貴但搵到錢，大家也甘願捱貴租，現時市道逆轉，業主企硬收取旺市時的租金，自然兩敗俱傷。問題是，即使業主減租，也不代表零售價格相應下調，市民和旅客依舊覺得百物騰貴，買唔落手，零售業不可能有起色。

說到底，這是結構性問題，香港在價格方面無法跟內地鬥平，論新奇好玩又不及內地，甚至連服務質素都被比下去，絕非業主減租就能救得番。更重要的原因是中港經濟皆不景，旅客和市民不願大手筆消費，而且港元跟美元掛鈎，美元強勢港元也強勢，令旅客卻步，同時加速港人到外地爆買。此外，香港有大量中產家庭移民，他們都是有消費力的一群，缺了他們，零售市道怎能不雪上加霜。

港府一味指望推動盛事振興經濟，其實已是黔驢技窮，無非敷衍輿論。這樣說不是無的放矢，中環海濱又見一堆「世界奇觀」列陣，白皚皚的吹氣塑膠遭網民諷刺為「夜殯紛」。賣相已不吸引，旅客和市民打個卡、頂多買杯飲品就走，有可能為零售業止血嗎？