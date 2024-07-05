強詞有理：自身邪惡

世界經濟論壇早前公布的「2024年旅遊業發展指數」，中國名列第8位，是唯一進入前10名的發展中國家，說明中國旅遊硬件和軟件都不亞於發達國家。但奇怪的是，去年美國政府反而將中國旅遊警示列為較高風險的第三級，比最高風險的第四級僅差一步，提醒美國公民「重新考慮」是否前往中國，否則可能面臨中方任意執法，包括被禁止出境及遭到非法拘留風險云云。很明顯，這又是故意抹黑中國的套路，無非想阻止美國公民接觸中國、了解中國。

美國政府和媒體長期唱衰、抹黑和妖魔化中國，美國人普遍受到洗腦，潛意識認為中國是黑暗的、邪惡的、危險的。但一旦踏足這片神奇的東方大地，他們就會完全改觀，現實的中國和美國政府所描述的中國完全是兩回事，先進的基建、神奇的科技、便捷的生活、美麗的風光、善良的人們、良好的治安，令幾乎所有到過中國的外國人都讚嘆不已。

近年許多外國網紅將在中國的所見所聞放到社交媒體，以親身經歷揭穿美西方加諸中國身上的種種謊言，令美國政府既尷尬，又懊惱。在網絡和自媒體發達的今天，誰也無法隻手遮天，美國政府企圖設置人為障礙，阻止美國人前往中國，除了反映缺乏自信，也暴露自身邪惡。

事實上，美國才是真正的高風險國家，種族歧視、槍械暴力、毒品氾濫、治安敗壞、零元購等等，令人防不勝防。尤其對於中國學者和留學生而言，交流和求學之路往往充滿歧視和屈辱。多年前特朗普政府推出「中國行動計劃」，專門審查與中國存在合作關係的科學家，不少華裔學者遭受無理拘留和起訴。發展到現在，連中國留學生也成為惡意針對的目標，遭受美方無端滋擾、盤查、遣返的例子比比皆是。美國副國務卿坎貝爾甚至直認不諱，聲稱美國大學正在限制中國留學生接觸敏感技術，希望中國留學生來美學習人文科學，而不是學習物理。

美國政客連中國留學生讀甚麼科目也要插手，果真是天下奇聞。與其如此，何不索性拒絕所有中國留學生？美國大學一年接收數十萬中國留學生，賺得盆滿缽滿，大概是不捨得放棄這條財路吧？老實說，去美國學習人文科學，還不如留在中國讀書，美國立國不足250年，歷史淺薄，根本無法與擁有5,000年歷史的中華文明相提並論。