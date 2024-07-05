龍吟虎嘯：民間事件成政治較量

「2‧14金門惡性撞船」導致兩名大陸漁民死亡事件，至今尚未解決，兩名大陸漁民的遺體還未返回故里，日前又發生了台灣澎湖漁船涉嫌在泉州近海違法捕撈，被大陸海警船扣押帶走事件。前者——「2‧14事件」引發兩岸對海域管轄權的爭拗；後者——台灣當局指摘大陸進行「政治操作」，要由陸委會而不是台灣海巡署和大陸交涉，這樣做正是台灣當局對此事進行「政治操作」。與此同時，兩件「民間事件」都在台灣朝野掀起了瘋狂的「反統仇中」浪潮，掀起了推動「台獨」和「兩國論」的浪潮，令兩岸關係更加緊張。

這類「民間事件」，若不是以台灣當局長期「反統謀獨」、煽動仇視大陸為背景，是不會惡變成政治事件的，台灣海巡署船艦是不會下狠手把大陸漁船撞翻、置大陸漁民於死地的，是不敢在甚麼「限制水域」、甚麼「執法權、管轄權」上挑釁「一中原則」，要顯示兩岸「互不隸屬」，台灣為「國」的。過去，「台獨」分裂勢力沒有那麼猖狂，大陸對和平統一、優惠台灣充滿期待的時候，兩岸對處理「民間糾紛」會盡量寬鬆，然而民進黨、蔡英文、賴清德當局以為大陸軟弱可欺，以為有美國撐腰，以為台灣民眾在他們的「反統謀獨」煽動下會支持他們，大陸不敢「發威」，於是他們愈加囂張，惡形惡狀，把「民間事件」弄成為「抗統謀獨」的政治較量。