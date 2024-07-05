坦言集：戰爭升級

烏克蘭在戰場上受挫之餘，以色列在中東不聽指揮，硬碰真主黨的話，多會大敗。哈馬斯等正準備全面反攻，把以色列的全面戰爭變成2006年敗仗的翻版，且大有可能攻入以國境內，收復以非法佔領的土地。美國若不出兵，兩場戰爭都會受挫。

不過，烏克蘭與以色列並非阿富汗之可有可無，對於美國霸權的全球戰略，兩場戰爭都不能輸。或許，從拜登政權的政治與經濟利益來看，在總統選舉之前，不得不採取激烈手段來挽回敗局。

在烏克蘭戰場上，美國及歐盟的中遠程攻擊武裝已陸續付運，澤連斯基急於一戰翻身。美烏合力，將會是把戰火通過空襲引入俄國境內。俄羅斯空防乏力，沒法完全阻止來自烏克蘭，由美軍電子引導、開路的導彈、無人機。只要美國願意，俄羅斯的軍事後勤體系、基建以及城市（包括莫斯科）將會大受破壞，死傷者眾。

美烏是以俄羅斯的慘痛損失，冀打擊俄國的戰事決心，並以此作為預告，它們可以對俄作巨大的破壞，來報復烏克蘭戰場上的失利，乃至藉機顛覆普京政權。即使北約不揮軍西進，這樣的攻擊必然引起俄羅斯的強烈反應，視之為正式開戰。

美國的意圖，一是用空襲俄羅斯來抑制俄軍在烏克蘭的進度，迫使俄羅斯和談。二是藉機挑起俄羅斯與歐盟大戰的可能性，用歐洲大戰來徹底攻擊俄國，摧毀歐盟。幾十萬美軍正在歐洲內外動員起來，枕戈待旦，戰爭的機會不小，主要看俄羅斯怎樣回應美國與烏克蘭的挑釁。普京不可能忍讓。

若烏克蘭與美國猛力攻打俄國境內設施，尤其是襲擊莫斯科，俄羅斯是不可能只針對烏克蘭作反制。或者是封鎖烏國與北約的各種通道，炸毀機場、火車樞紐、港口和陸上邊境通道，以及摧毀烏克蘭的電力供應。這變成對烏克蘭全境毀滅，使美國沒法借烏克蘭襲擊俄境。俄羅斯甚至可先期預告，讓留在國內的烏克蘭人民大舉逃亡避戰。烏克蘭肯定會全面被毀，但美國未必會就此收手，必然會發動俄境內外的恐怖主義活動、顏色革命等，務求使俄羅斯長期陷入戰爭與動亂之中。

以色列又會怎樣呢？美對俄提升暴力，以色列社會為免戰敗，亦會提升暴力，但能否戰勝巴勒斯坦與伊朗一方的反抗力量呢？美軍會怎樣參與呢？美國同時兩線作戰，都會是戰爭不停地升級。