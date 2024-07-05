提供回佣換生意 殯儀經紀還押候判

【本報訊】廉政公署早前落案起訴一名殯儀經紀，控告他以3,000元行賄一名離世長者的教友，以獲取為該名長者辦理身後事的生意。被告昨日在九龍城裁判法院被裁定罪名成立。案件押後至7月18日，等候被告的背景報告和求情後判刑。

被告人翟國雄，43歲，殯儀公司銷售代理，被裁定一項向代理人提供利益罪名成立，違反《防止賄賂條例》第9（2）（a）條。案情顯示，一名居於安老院的長者於2023年3月6日離世，他生前將數萬元交予兩名教友，委託二人安排其身後事。二人其後發現，該名長者的殮葬事宜，於對方離世當日，在他們不知情的情況下交由被告人公司跟進。其中一人遂到被告人公司了解事件。

官指將非法行為視行規 在接待該名到被告人公司查詢的教友時，被告提出如該教友願意委託其公司辦理該名長者的殮葬事宜，被告會提供3,000元作回佣。該名教友拒絕接受，並離開現場。暫委裁判官黎匡晉在裁決時表示，被告的意圖昭然若揭，將非法行為視為「行規」。