飛鵝山車墮坡 司機蹤杳

【本報訊】昨日上午近10時，一輛私家車沿飛鵝山扎山道行駛，當駛至近觀景台一彎位時，車輛懷疑失控衝落山坡，有途經駕駛人士見狀，慌忙協助報案。

救援人員趕至，消防游繩落坡至私家車位置，惟發現車內空無一人。執法人員正根據車輛登記資料聯絡車主助查，初步相信事件中無人受傷，事件原因及經過有待進一步調查。