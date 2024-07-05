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飛鵝山車墮坡 司機蹤杳
私家車在一彎位失事。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨日上午近10時，一輛私家車沿飛鵝山扎山道行駛，當駛至近觀景台一彎位時，車輛懷疑失控衝落山坡，有途經駕駛人士見狀，慌忙協助報案。
救援人員趕至，消防游繩落坡至私家車位置，惟發現車內空無一人。執法人員正根據車輛登記資料聯絡車主助查，初步相信事件中無人受傷，事件原因及經過有待進一步調查。
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