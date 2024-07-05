遠洋船圖運印度再轉內地 檢值千萬電腦主機

人造花掩飾走私 貨櫃異常沉重起疑 海關早前透過情報分析及風險評估，發現不法分子擬用遠洋船走私貨物，遂於上周五（6月28日）採取行動，突擊搜查一艘準備由香港前往印度的遠洋船，在船上一個報稱載有人造花的貨櫃內，檢獲大批懷疑走私電腦主機，估計市值約1,000萬元。據了解，海關透過X光影像察覺貨物密度有異，而印度市場對於人造花不假外求，涉事貨櫃異常沉重，因此引起關員起疑。海關不排除該批走私電腦主機抵達印度後，會再被轉運至內地藉此逃稅，正追查該批貨物的來源及去向。

X光揭貨物密度不相符 調查人員表示，海關於上周五針對該艘以印度真奈為目的地的遠洋船進行調查，期間透過X光影像，發現一個報稱載有人造花的貨櫃，內裏的貨物密度及形狀與所報稱的貨物並不相符，而放在貨櫃最外層的人造花的體積較小、密度較低，而放在貨櫃中間及後半部分的貨物則排列整齊，影像較為深色，顯示密度較高，明顯是屬於兩種截然不同的貨物。基於此一原因，海關判斷貨櫃內混雜走私貨物的機會頗高，隨即展開跟進調查。

根據艙單文件顯示，該貨櫃重量約20噸，但印度市場本來便有人造花供應，其價錢並不昂貴，而且利用遠洋船出口人造花至印度，並以此為單一貨品的情況並不常見。再者，假若該貨櫃是盛載人造花，一般重量約為一至兩噸，以40呎長貨櫃載運並不符合成本效益，加上其異於尋常的重量，種種迹象俱引起關員注意。關員隨即打開貨櫃進行檢查，結果揭發貨櫃深處放置大量經重新包裝的電腦主機，總市值約1,000萬元。

企圖逃避130萬元稅款 人員指出，不法分子千方百計利用已報關的貨物作掩飾，企圖瞞騙海關人員，同時不排除擬用迂迴路線，先把該批貨物運送至印度後再走私至內地，倘若成功偷運，料可逃避約130萬元稅款。海關會繼續追查該批貨物的來源地及最終目的地等，不排除稍後有涉案人士被捕。