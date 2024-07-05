偷拍2女同事洗澡如廁 消防員囚22周

【本報訊】一名男消防員涉嫌於當值期間，在消防局內偷拍女消防隊長及女文職人員洗澡抹身如廁。該消防員早前承認窺淫等共8罪，昨在粉嶺裁判法院被判囚22星期。署理主任裁判官劉綺雲指，本案案情嚴重，橫跨時間不短，即時監禁是唯一選擇。不過劉官顧及被告認罪、量刑整體性，及被告任職消防時表現良好，故給予酌量減刑。

窺淫等8罪 案發橫跨2年 32歲被告張國振，報稱任職消防員。他承認7項窺淫及一項非法拍攝或觀察私密部位罪。8罪發生日期橫跨2021年9月至2023年9月，案發地點分別是香港某消防局的浴室、廁所及辦公室內，事主為女消防隊長Ｘ及女文職員工Ｙ。辯方昨進一步求情指，被告因本案而跟女友分手，重犯機會低，事件亦令他蒙羞，冀法庭先索取社服令報告後判刑，但建議最終被裁判官拒絕。

據同意案情指，2023年9月13日近晚上11時，Ｘ到涉案浴室洗澡後抹身，期間發現有人透過門下空隙，伸出手機偷拍。Ｘ立即穿回衣服，並向上級報告。事主其後發現被告手機跟偷拍她的手機相同。事件最終轉交執法部門處理。執法人員在被告家中檢取手機、平板電腦、手提電腦及USB手指，搜獲涉及Ｘ的片段外，亦發現其餘偷拍女文職員工Ｙ的片段，包括她如廁的畫面。案件編號：FLCC 1573/2023