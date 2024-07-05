警隊女總督察 涉醫院醉酒裸露 爆粗大罵同袍

票控行為不檢 庭上播多條事發片段 中年女警被指休班時身有酒氣，在中文大學醫院內情緒激動，被票控一項醉酒及行為不檢罪。她不認罪，案件昨在沙田裁判法院開審。庭上播放的片段顯示，女警當日在醫院走廊遭多名同袍包圍，她看來怒氣沖沖，並稱「我真係唔知我做錯啲咩」，高呼「我唔係癲！」「我當你哋係同事，信錯咗你哋，你班X街！」警員反指「你依家似個幫辦咩」，叫她冷靜。護士則供稱，事前被告前往醫院探望母親，曾見被告在母親病房內赤裸上身，其後亦發現一個空啤酒罐。

男護：被告病房內赤裸上身 53歲女被告葉文儀，據悉為警隊總督察，現正被停職。控罪指她於2023年10月22日上午6時25分至7時42分，在沙田澤祥街中文大學的醫院7樓，醉酒時在公眾地方行為不檢。同意事實指，被告母親是中大醫院病人，病房位處醫院7樓。

事發時在中大醫院任職的黃姓男護士作供指，當日被告往病房探望母親，之後因看護說病房傳出好嘈，打開門即見被告赤裸上身背對他。他隨即關門。過了不久他再入內，被告已穿回衣服，她情緒有點激動，快步離開病房。黃稱，他見到病床附近地下，有一個空啤酒罐。

庭上播放多段當日警員所錄影的片段。其中一條片段顯示，被告穿吊帶露肩連身裙在醫院7樓走廊位置，遭約5名警員包圍，被告稱「畀我返去，我要睇我媽」，警員叫她「冷靜啲」、「唔好周圍郁，唔好手舞足蹈」，被告反駁「我幾時有手舞足蹈」、「我唔係癲」。警員向被告說「你依家似個幫辦咩，有冇尊重過你職業」，着被告「尊重吓自己，尊重吓份工」。被告稱「我真係唔知我做錯啲咩」，批評警員態度傲慢，揚言會民事起訴，「告Q佢」。

遭包圍 「CID嘅嘢我熟過你」 另一條片段則顯示，被告向警員說「求吓你畀手機我」、「我同你合作，你同我玩嘢」、「CID嘅嘢我熟過你」，更反問「你當我Kai㗎？豈有此理話」。警員則向被告稱，覺得她情緒不穩定，認為她有機會傷害他人。之後有警員指控她涉嫌襲擊她母親。在最後一段片段中，被告被數名警員拖着，期間被告跌倒，警員讓她坐在一旁。被告稱自己心律不正，又指「求吓你，樽呀，畀脷底丸呀！」並聲嘶力竭喊「護士！護士！」警員則着她放鬆，說已叫了救護車。案件編號：STS 1358/2024