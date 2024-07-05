醫健：別讓「小暑」變成「中暑」

明日便踏入「小暑」，天氣愈來愈熱。在戶外、沒有空調的室內環境或在熱源或發熱設備附近工作的工友，若沒有採取預防措施，分分鐘「小暑」變「中暑」。僱主須預先評估僱員工作時的中暑風險因素，並採取控制措施。以下提供一些防中暑貼士給僱主和僱員參考：

•在戶外工作位置加設遮蔽設施，如太陽傘或蔭棚等；

•移離或隔離產生熱力和熱空氣的裝置或設備；

•使用有效的通風或抽風設備，以增加空氣流通或抽走工作地點的熱空氣或濕氣；

•將戶外及高勞動量的工作編排至日間較清涼時段（如在上午10時前或下午4時後）進行；

•提供機械或輔助設備、安排合力提舉、優化工作的安排或由不同員工輪替工作，以減低員工工作勞動量及速率；

•提供足夠的清涼飲用水，取水地點不多於10分鐘步行時間；每小時飲水約250至500毫升，有需要可增至750至1,000毫升，但不應超過1,500毫升；

•安排員工每工作2小時至少休息10至15分鐘，當工作暑熱警告生效時，按工作情況和所採取的防暑措施再調整休息時間；

•為超過兩星期沒有或從未在酷熱環境中工作的員工安排熱適應期，讓他們逐步適應；

•工友可穿着淺色通爽衣服、使用風扇或便攜風扇、清涼巾、冰涼頸巾、冰涼背心、防曬手袖等清涼用品幫助身體散熱降溫；

•工友還要多留意身體狀況，如有不適如頭暈、頭痛、惡心、神志不清等，必須停止工作並到陰涼位置休息及通知主管，如有需要應求醫。

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職業安全健康局

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