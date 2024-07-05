加強與家人協調分工 預防產後抑鬱

【本報訊】一名32歲女子疑因產後抑鬱惡化，上周六（6月29日）於將軍澳日出康城寓所內殺害30歲丈夫。香港心理學會臨床心理學組表示，部分女性因為不同原因，未能適應分娩後轉變，便可能出現產後抑鬱症症狀，包括情緒波動、自尊感低落、經常哭泣等。組織建議，可透過提早計劃準備懷孕、加強與家人協調分工、建立支援網絡等調整身心狀態，並尋求專業協助。

香港心理學會臨床心理學組表示，女性分娩後會面對身體狀況、內分泌、家庭角色、夫婦關係，及作息時間等一系列身心轉變，帶來不同程度挑戰。分娩亦會引發壓力反應，一般持續數天至兩星期不等；不過，部分女性未能順利適應分娩後轉變，壓力反應持續升溫，便可能出現產後抑鬱症症狀。

宜傾訴交流 調整身心狀態 組織指，身心狀態不佳令女性容易與伴侶及家人發生衝突摩擦，影響相處和溝通，亦更難照顧孩子的情感需要，影響親子互動和信任，以及孩子的身心健康與情緒行為發展。組織建議，若出現產後壓力反應，可透過訂立對教養孩子的合理期望、加強與伴侶與家人協調分工、照顧自身作息需要，與家人及朋友傾訴交流等，調整身心狀態。組織亦建議可致電所屬區域的母嬰健康院，安排初步評估及服務轉介，或尋求其他合資格專業人士協助。

另外組織又指，若留意到認識的家人朋友有需要，可以嘗試主動伸出援手，例如多留意對方的身心狀態，作出善意關心和提醒；嘗試安靜耐心陪伴，多聆聽和肯定對方感受，容許對方表達和抒發情緒；提議幫忙看顧孩子或打理家務；鼓勵對方尋求社區資源及支援服務，或向合資格專業人士求助。