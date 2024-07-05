酒店職員巴士車長 粗口待客惹議

【本報訊】政府宣布6月推行「全城禮貌運動」，推廣「好客之道」，讓每一位香港市民都成為「禮貌大使」，但未必人人積極參與。網上流傳兩段服務行業員工爆粗罵客人的影片，據報其中一段影片在沙田大涌橋路一酒店拍攝，片首見一名前台男接待員與一名男顧客口角，期間接待員突然「跳掣」連環爆粗，並喝斥顧客「×你老×，我幫緊人哋個客，你做乜×嘢呀你？你係咪傻×咗呀？」男顧客隨即反擊「你真係傻×咗呀！」

龍運巴士暫停司機職務 另一段影片則拍下一輛龍運巴士駛至尾站機場客運大樓地下巴士站，疑因無乘客撳鐘落車，於是直接駛往巴士員工休息區收車。期間車上一名男乘客不滿車長行徑，詢問車長「你叫咩名？」車長一邊落車一邊回應「你都黐×線㗎」，男乘客反駁「你先黐×線啊，奇奇怪怪嘅你」，車長回頭指罵「×你老×，做咩啊？奇乜×嘢怪啊？」其後更向男乘客咆哮「我×臭你老×，你扮×晒嘢啊，你叫咩名啊？你乜×嘢身份證啊？你都白癡。」

期間，車長更取出手機反拍男乘客，更叫對方「咪×走啊！」男乘客則指「我依家返去，返去機場啊！」車長一邊舉機一邊狂鬧「我依家×你老×啊，你搭巴士大×晒，×你老××，乜×嘢，大家鬥影囉」，雙方一輪互相指罵，車長情緒更加激動，粗口橫飛，最後不歡而散。上述兩段影片均未有交代拍攝日期。

龍運巴士發言人表示，該名車長已被暫停駕駛職務，龍運會調查事件。