東呼即應：男子扯起拖帶 累狗狗前肢離地行

【本報訊】《東呼即應》題材關心時事，網羅大小城中熱話。網上分別流傳兩條片段，其中一名男子拖狗過馬路時疑拉起狗帶，致狗隻前肢離地；另一片段則有人在一個環境惡劣的住宅單位內養了約20隻貓。如果說香港所有人都是愛護動物的，這個說法當然偏離事實了，事關社會上永遠有「動物瘟神」，有些是虐待動物，有些則愛動物反而變成傷害動物。

另有人養群貓 環境惡劣 網上流傳一條約15秒的片段，片中一名男子拖狗散步，但在過馬路期間，該名男子一手抽起狗繩，令狗隻只能用後腿走路，此舉令人擔心可能傷及狗隻。另一條網上片段約7秒左右，據說是新界北的一個住宅單位內，疑似有人飼養了20隻貓，片中當時拍攝了一群貓蜂擁上前「開餐」，場面混亂。而片中現場所見，單位內的衞生環境稱不上理想，地上有疑似貓糞，亦有不少垃圾，令人質疑是愛貓還是虐貓。

其實類似情況過去亦不時發生，有些所謂愛貓、愛狗之人，飼養了大堆貓貓狗狗，卻缺乏時間、財力、體力、心力照顧，結果弄得毛孩居住的環境與非法繁殖場無異，表面上好像愛惜毛孩，但實際上是「好心做壞事」。