東呼即應：港動物保育意識弱 團體籲放歸免受虐

義工拯救貓頭鷹遭喝罵 東呼即應訪問睇法 香港濕地公園附近於上月29日驚現一隻懷疑走失貓頭鷹，現場市民化身「龍友」拍攝，更出言喝罵拯救雀鳥的動保人士。《東呼即應》訪問市民和動保人士，均批評龍友所為。當事人、國際自然保護聯盟區域評估員郭秀雲指，市民連續多天拍攝貓頭鷹，卻未有想過救援，有人更在她進行救援期間，企圖嚇走雀鳥。有動物暫託團體認為香港的環境或對動物構成危害，最好讓動物留在本該出現的環境，不應引入。

在香港濕地公園正門對開位置，驚現一隻懷疑走失的貓頭鷹。藝人郭秀雲接獲友人通知，第一時間趕赴現場與義工會合，再取出工具打算救起貓頭鷹，但有人講粗口喝罵他們。涉事貓頭鷹屬於倉鴞品種，非本港野生物種，是早年由專家合法引入本港，隨後繁殖後代。

對於一班「龍友」臭罵愛護動物人士的行為，《東呼》落區訪問市民的看法，市民盧太認為，「當然不對，應該要愛護動物，因為動物都有生命，又認為政府要努力」。市民韋小姐則稱，「希望大家可以做得更好。」

救援期間 龍友試圖嚇飛 郭秀雲憶述當時情況指，起初覺得在場人士應該也是維護雀鳥安全，可能他們不清楚其機構的背景，擔心貓頭鷹的安全。經過了解後就有點失望，原來在場人士還想繼續拍攝貓頭鷹。當時有數個中年男士特別激動，其中一人行為過分，「當時我還未走近貓頭鷹，他就衝到貓頭鷹那裏，又故意將手機放近貓頭鷹，又希望嚇走牠、讓我捉不到。」幸好最終也能輕易地捉到，因為該貓頭鷹始終是人工繁殖的寵物。

郭續說，當你有自己的寵物，就要盡百分之百的工夫去保護牠的安全，就算是生兒育女，對孩子都有責任，所以無論養甚麼動物，也要有責任好好對待牠。

珍禽異獸 難習慣港環境 動物暫託中心阿棍屋始創人謝婉儀則談到，有港人喜歡飼養珍禽異獸作寵物。她指曾在獸醫診所看到未曾見過的動物，她亦不建議飼養，因為始終牠們有自己居住的氣候或生活習慣模式，來到香港這個「石屎森林」，對於這些動物來說不是一件好事，故應盡量讓牠們回歸大自然，到屬於牠們的地方。

涉事貓頭鷹屬於倉鴞品種。 東網版面新設計一撳即睇 盧太認為動物有生命，要好好愛護牠們。 東呼即應爆料熱線