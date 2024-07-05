廚餘收集覆蓋全港公屋 目標2年內「一座一桶」

【本報訊】環保署表示，「公共屋邨廚餘收集計劃」已擴展至全港所有公共屋邨，比原定目標提早兩個月，並計劃本季起在廚餘回收量較高的屋邨，優先增置更多智能廚餘回收桶，目標在兩年內達到起碼「一座一桶」。署方稱將繼續透過不同方法，鼓勵更多居民回收廚餘。

署方與房屋署及房協合作，於2022年10月底開展計劃，目標於8月底前在全港213個公共屋邨設置智能廚餘回收桶收集廚餘，培養居民回收廚餘的良好習慣。署方指，至上月底已安裝共740個智能廚餘回收桶，覆蓋全港所有公共屋邨。

當局指，由公共屋邨收集的廚餘，會被送往各廚餘處理設施轉化為電力和堆肥。環保署會繼續在新落成的公共屋邨安裝智能廚餘回收桶，並計劃今季起在廚餘回收量較高的屋邨，優先增置更多智能廚餘回收桶，以及逐步推展至其他公共屋邨，目標兩年內達到起碼「一座一桶」，以方便市民。

私人住宅樓宇和鄉村方面，署方指去年底與環境運動委員會合作推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，為超過1,000戶的私人屋苑免費提供智能廚餘回收桶，將擴展現有計劃至涵蓋1,000戶以下的私人屋苑，詳情將於今季公布。

將設100街站 晚間定點回收 署方又指，為協助單幢式大廈及「三無大廈」的居民進行廚餘回收，未來一年將進一步加強各項家居廚餘收集措施，包括設立100個在晚間以定時定點街站形式提供服務的廚餘回收流動點，以及在約100個垃圾收集站設立廚餘回收點。署方亦已在深水埗、東區、西貢及沙田4個「綠在區區」設施，以及駱克道街市安裝智能廚餘回收桶，並正籌備在「綠在屯門」安裝，預計月中投入服務。

當局指，隨着各項便利市民參與廚餘回收的措施推出，加上宣傳教育推廣，以及透過提供「綠綠賞」電子積分獎賞鼓勵市民積極參與，預計廚餘回收量會持續上升。