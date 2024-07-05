學前SEN童 乏課堂班本支援

【本報訊】政府推動融合教育多年，並推出不少相關政策和項目，但在資源和支援上卻讓人感覺仍未到位。立法會昨日通過「支援有特殊教育需要學生，完善本港融合教育政策」的議員議案。提出議案的議員郭玲麗促請政府完善融合教育政策，包括優化現行支援特殊教育需要（SEN）學生及其家庭的措施；加強師資培訓；推動醫教社跨界別協作，為SEN學生提供更適切的評估、治療、在校支援及培訓服務，以及完善SEN學生的就業支援。

郭玲麗指，本港的融合教育採取全校參與和「三層支援模式」，為主流學校中有特殊學習需要的學生提供學習上的支援，第一層是及早識別及課堂作班本支援；第二層是小組支援；第三層是個別學習計劃。可是學前的SEN學童在三層支援模式下第一層只進行及早識別而缺乏班本支援，特別是自閉症學童，若在6歲前黃金期及早治療及介入，日後患上嚴重精神病的機率減50%，完善學前SEN的三層支援架構有其迫切性。

資源有限 1言語治療師跟進108學生 她續指，雖然兩間前技能訓練學校的中學仍取錄全SEN學生，但只能按主流學校資源及津貼額支援學校特殊教育工作，限制了學校對SEN學生的支援，以言語治療師為例，其中一間學校全校263位學生，當中有216人被診斷有言語障礙需要校本言語治療，因資源所限，校方只能聘請兩位言語治療師，即是每一位要跟進108位學生，學校為更好照顧學生，將兩班學生人數分為3班亦沒有額外資源。她說隨着主流化過程，實用中學及技能訓練學校已成歷史，其實不少原在文法中學中途退學的學生，曾經表示對這類學校與實用課程感興趣。政府是否考慮重新檢視現行中學推動職專教育的政策方向及實施方法，不但可全面推動職學雙軌，更能讓課程多元化，讓不同能力的學生有出路。

至於筆試為主的考核制度，郭玲麗指未能真正評估現時主流學校就讀的讀寫障礙的SEN學生，建議要善用科技，在測考技能而不是語文的情況下，能否以科技協助這些SEN學生進行校內外考試或QF評核。