科大5研究獲資助 涉醫藥AI淨污

【本報訊】創新科技署較早前推出「產學研1+計劃」（RAISe+），與首批24位大學研發團隊代表簽署合作備忘錄，其中5個項目來自科技大學。該些項目分別由科大工學院及理學院教授領導，包括基因治療、癌症腫瘤成像、污水處理、感測晶片和人工智能（AI）機械人等範疇。同時，中大的255個研究項目獲研資局撥款逾2.4億元。

屬健康及醫藥科學領域的項目「阿茲海默症的基因治療策略」，將用於治療家族性阿茲海默症。這種創新的方法突破現有策略在臨床開發和應用的局限性，預計讓全球超過1.6億患者受惠；屬電機及電子工程的項目「基於 CHAMP 顯微鏡的現場腫瘤成像」，技術只需3分鐘就能偵測癌細胞，準確度更超過90%，目前正準備在5間醫院啟動大規模的臨床試驗，包括本港的瑪麗醫院和威爾斯親王醫院，以及內地的北京大學深圳醫院、廣西壯族自治區人民醫院等5間醫院。

屬電化學技術處理污水及污泥的項目，開發了兩個利用電化學原理專利技術，用於處理污水及污泥，能根除處理污泥時產生的硫化氫，除毒除臭之餘，成本更比現有技術低20%；屬電子及計算機工程的項目開發3款高智慧和普適的感測晶片，可放入微型電子器材，兼節省顧客的開發成本；屬工學院電子及計算機工程研究的一系列突破性的觸覺傳感器，可運用於康復設備，不論是幫助義肢使用者更準確地感知環境，又或者內置鞋墊傳感器作步態分析，傳感器能夠於多方面進行更精確的健康檢測和評估，支援醫療康復。

中大255項目獲2.4億撥款 同時，香港中文大學領導的255個研究項目，在香港研究資助局公布的「2024/25年度優配研究金及傑出青年學者計劃」中合共獲得2.4億元撥款。

在「2024/25年度人文學及社會科學傑出學者計劃」中，中大的項目就佔了3席，為全港院校之冠，所獲的總資助更佔整體超過46%。該些項目亦是此資助計劃中獲得最多資助的3個，分別獲90萬元至100萬元不等。