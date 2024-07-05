律敦治老人病房爆新冠 15人中招

【本報訊】自年初當局宣布踏入冬季流感高峰期，本港流感季節至今已持續約半年。最新數據顯示，流感確診率掉頭微升，公立醫院入院率則仍高於基線水平，公私營診所及公院急症科流感樣病例比率均按周略見回升。另外，律敦治醫院一個老人科療養病房上周四（6月27日）起，先後有14名病人及一名病房職員確診新冠肺炎，全部人均情況穩定。

本港流感活躍程度自5月起從高位回落，惟最近出現反覆。根據衞生防護中心公布最新數據，上周（6月23至29日）收集共9,279個呼吸道樣本中，597個驗出流感病毒，比率為6.43%，雖然仍然處於於9.21%的基線水平以下，但連續兩周錄得上升；已分型的檢測中，89%屬於甲型H1流感，甲型H3流感和乙型流感則分別佔8%及3%。

同期流感公院入院率則為每一萬人口0.33，自5月高峰大致持續回落，但仍高於0.25的基線水平，而公院急症科流感症狀比率則為每千個有診斷碼的求診個案161.1宗，按周略見回升。另外，上周定點普通科門診及私家診所呈報的流感樣病例平均比率，分別為每千個診症7.8宗及48.4宗，均比前一周略有增加。

至於嚴重及死亡個案，上周錄得34宗嚴重流感個案，其中25人死亡，兩者均比前一周減少；過去11日（6月23日至7月3日）則共有45宗嚴重個案，其中34人死亡。

新冠病毒方面，上周確診率與前數周大致相若，錄得11宗嚴重及死亡個案，比前一周6宗略增；惟地區監測病毒數量按周大增約1.6倍。

相關病房停收新症 另外，律敦治醫院一個老人科療養病房自上月27日起，有12男兩女病人發燒，年齡介乎33至88歲，經檢測後確診新冠病毒，全部正接受隔離治療，情況穩定；一名病房職員亦於周日（6月30日）開始發燒和咳嗽並確診，情況穩定。院方指，將繼續密切監察病人的情況，相關病房已暫停接收新症，實施有限度探訪，亦已進行徹底清潔消毒，並根據既定指引加強感染控制措施。