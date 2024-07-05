社工註冊局政治化 被斥不利發展

【本報訊】立法會日前三讀通過社工註冊修例草案，今刊憲生效，並安排現任成員和新委任成員宣誓。曾投下贊成票的社福界議員狄志遠表示，留意到社工註冊局經常以8比7的比數決議，認為已經變得政治化，不利專業發展。他又指，不少社工反映，不覺得註冊局有助推動業界發展。

前主席批修例粗暴 開壞先例 狄志遠表示，政府在修例後會有更大的權力，形容註冊局要成為「小魔怪」或「小天使」，責任將在勞福局局長身上。他指，投下贊成票是基於勞工及福利局局長孫玉菡，希望他透過今次契機，推動業界專業發展。

已辭任社工註冊局主席的伍銳明表示，孫玉菡早前提出的「五宗罪」，是扭曲事實，並不全面，不同意社工註冊局過往是「亂局」，批評當局修例粗暴，並無正式諮詢業界，是相當壞的先例。他又指，早前有業內調查指，在3,000多個回應中，有70%多至90%多不同意政府修例，質疑議員有否代表社福界發聲。

伍銳明表示，參選時覺得自己可以在社工註冊局作出貢獻，但修例後，註冊局發揮的作用與自己參選的理念不同，因此決定辭任。